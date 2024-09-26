Okan Buruk'tan PAOK maçı sonrası çarpıcı açıklamalar Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başladı. Teknik Direktör Okan Buruk maç sonunda galibiyeti değerlendirdi.

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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray sahasında PAOK'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Baba Rahman (kendi kalesine) ve Yunus Akgün kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti, TRT Spor'a değerlendirdi.

Taraftarımız çok destek verdi. Bana hep destek verdiler. Zaten takım olarak kötü gittiğimiz az dönemde de destek verdiler. Öz güvenimiz çok yüksek. Dışarıdan bakınca fırtınalar kopuyormuş gibi gözüküyor ama içimizde çok iyiyiz. Hep zorluk olacak. Galatasaray çok önemli bir camia. Transfer dönemi bitince kendiliğinden çözülüyor. 4 tane maç, üst üste galibiyetler. Sadece galibiyet olarak görmüyorum. Oyun olarak çok iyiydik. PAOK gibi savunma yapmaya gelen takıma karşı iyi oynadık. Oyunla taraftar birleşince güzel bir birliktelik oldu. Oynadığımız oyun keyifli bir oyun. Top rakipteyken almaya çalışıyoruz, bizdeyken de üretmeye çalışıyoruz. Bu durum oyuncuların hoşuna gidiyor. Burada oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları keyif veriyor.

"FARKLI DİZİLİŞLERDE OYNAYABİLİRİZ"

Osimhen, Icardi ve Batshuayi arasında nasıl seçim yapacağı sorusu üzerine Okan Buruk, "Çok maç oynayacağız. Bütün oyuncularımızı farklı mevkilerde ve farklı dizilişlerde oynayabiliriz. 3'lü savunma oynayan bir takıma 3'lü forvetle de oynayabiliriz." dedi.

"OYUNCULARIMIZA İYİ BAKACAĞIZ"

Gabriel Sara bugün hem 6 hem 8 hem 10 olarak oynadı. Tahminimce 13 kilometreye yakın koşmuş olabilir. Jakobs da koridoru etkili şekilde kullandı. Oyuncularımıza iyi bakacağız, iyi değerlendireceğiz. Kanat oyuncuları ve sol bekte oyuncularımız var. Jakobs'u idareli kullanmamız gerekiyor.

"YUNUS İYİ YOL KATEDİYOR"

Maç maç gidiyoruz. Maç bittiğinde elimizde hangi oyuncular olduğuna bakıyoruz. Dizilişlerimizi düşünüyoruz. Geçen milli takım arasında stoperlerimiz olmamasına rağmen 3'lü savunmalar denedik. Çok mevkili oyuncularımız var. Yunus'u kanat bek oynattık, çok iyi oynadı. Sezon başı geldiğinde iyi değildi. Kuvvet olarak gelişti. Oynadıkça da dayanıklılık ve koşu mesafeleri artıyor. Yüksek hız mesafelerinde de Yunus iyi yol katediyor.