Okan Buruk'tan Sergie Aurier sözleri: Ne zaman döneceğini bilmiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2'lik Sparta Prag galibiyeti sonrasında "Aurier de biliyorsunuz milli takımdan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme olmuştu. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz" dedi.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı 3-2 Galatasaray kazandı.

Galatasaray 19. dakikada Kerem Demirbay ile öne geçti. Prag bu gole 47. dakikada Angelo Precioda ile karşılık verdi. Temsilcimiz 60. dakikada Mertens'in golüyle yeniden öne geçti.

Bu golden yalnızca 5 dakika sonra Jan Kutcha Prag adına eşitliği yakaladı. Galatasaray Icardi ile 90+1. dakikada bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 3-2 sona erdi.

Galatasaray'da Victor Nelsson 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sparta Prag'ta ise 80. dakikada Matej Rynes ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

"Ne zaman döneceğini bilmiyoruz"

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Başarılı çalıştırıcı, yeni transfer Sergie Aurier'in sakat olduğunu söyledi ve oyuncu hakkında şunları dedi:

Bizim orada da aynı cevabı vermemiz gerekiyor. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan birisi yedek kulübemiz geniş değil. Çok fazla hamle gücümüz azaldı savunma kısmında. Öndeki hamle şansımız daha iyi. Aurier de biliyorsunuz milli takımdan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme olmuştu. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Yener hoca onda ikinci derece bir zorlama olduğunu söyledi.

Şampiyonluk yaşadı Galatasaray'a katıldı

Galatasaray, devre arası transfer döneminde 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey yerine Sergie Aurier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştı.

Son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın formasını giyen tecrübeli oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile şampiyonluk sevinci yaşadıktan sonra geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti.