Okan Buruk'tan tepki: Nerede kötü hakem var bize denk geldi Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, 4-1 biten Sparta Prag maçının ardından hakemi eleştirdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısının başladığı sırada Çek basın mensuplarına tepki gösterdi.

50 yaşındaki teknik adam, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz! Sussunlar da konuşalım!" şeklinde konuştu.

İşte Okan Buruk'un diğer açıklamaları...

Kendi seviyemizin altında oynadık. Sparta Prag çok mücadele etti ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar.

"Galatasaray seviyesine yakışmayacak top kayıpları"

İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık.

"Rakibimiz hak etti"

İki maçta da en büyük sıkıntımız, 10 kişi kalmak oldu. Bugün yediğimiz gol de rakibi oyunun daha çok içine soktu. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde kendi oyunumuzun çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar.

"Hedefimiz 3 kupa"

Hedefimiz Süper Ligi, Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanmak.

"Hakemden memnun değiliz"