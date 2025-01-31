Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta karşılaşmasında Twente'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, turnuvadan elendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, turnuvaya veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Maçı değerlendiren Solskjaer,"Rakibimizden bir tık daha fazla topla oynadık ama asıl önemli nokta fırsat ve şans yaratmaktı. Biz, maçı kazanmak için yeteri kadar fırsat yaratamadık. Rakibimizi açamadık bir türlü. Hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

"KAZANMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ"

Takıma mesaj gönderen Solskjaer, "Kazanmayı öğrenmek zorundayız. Hücumda fırsatlar yaratmak zorundayız. Bunun için buradayım. İstikrarı sağlamamız lazım. Oyuncuları da anlıyorum, çok fazla hoca değişti. Bu oyuncu grubuna uyan sistemi gerçekleştirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

RAFA SİLVA AÇIKLAMASI

Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın oyundan çıkmasıyla ilgili bilgi veren Norveçli teknik adam şunları söyledi: