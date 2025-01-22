Ole Gunnar Solskjaer: Savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim

Haber Merkezi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 3’üncü galibiyetini aldı ve puanını 9 yaptı. Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’nde ilk kez mağlup oldu ve 16 puanda kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao maçının ardından konuştu.

"SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

Solskjaer, sözlerine şöyle başladı:

Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Oyuncularımızın da hoşuna gitti. 2-3 gündür oyuncularla birlikteyim. Onlara savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim. Savaşırsak nasıl şanslar yakalayabileceğimizi ve takım oyununun önemini anlattım.

"3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

3 puanın önemli olduğunu belirten Solskjaer, şöyle konuştu:

3 puan çok önemliydi. Hollanda'daki maçla biz Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Bir yıldızın parlaması için tüm takımın çalışması gerekiyor.

"SVENSSON'A KENDİSİNE GÜVENMESİNİ SÖYLEDİM"

Jonas Svensson hakkında konuşan Solskjaer, şunları dedi:

Jonas ile aynı dili konuşuyoruz. Kendisine güvenmesini söyledim. Onun için de iyi bir test oldu. Herkes savaşçı olduğunu biliyor. Ben aslında onun farklı özellikleri olduğunu da biliyordum. Onun için konuştum. Nico'nun kanat değiştirmesi Jonas için bir iltifat ama Nico da dünyanın en iyi oyuncularından biri.

"HARİKA BİR SONUÇ ALDIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Çok iyi başladık ve harika bir sonuç aldık. Oyuncularımızın birbirleri için gösterdiği savaşma ruhu çok önemliydi. Taraftar, futbolcu olarak birbirimize kenetlenmiş olduğumuz gösterdik. Güçlü bir Athletic Bilbao'ya karşı iyi bir galibiyet aldık.

"EKİP RUHUUN NE OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞTIM"

Göreve başladığı üç günlük sürede oyuncularıyla özgüven üstüne konuştuğunu söyleyen Norveçli teknik adam kısa süre içinde yaptıklarını şöyle anlattı:

Beraber yemek yedik, vakit geçirdik. Ekip ruhunun ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Buradaki oyuncular iyi karakterler. Akıllı ve savaşan bir şeklide oynamanın nasıl olacağını anlatmaya çalıştım. Futbol iyi hissetmekle alakalı bir şey. Takım arkadaşınız iyi hissederse siz de iyi hissedersiniz. Takım arkadaşınız sizin için savaşırsa siz de onun için savaşırsınız. Defansta kompakt olmayı ve öne hızlı oynamayı istedim. Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile çok inanılmaz, heyecan verici top oynadılar. Arka dörtlü çok iyiydi. Hepsi istediğimi sahaya yansıttı ve takım olarak oynamayı gösterdi. Futbol aslında özgüvenle alakalı. Hiçbir oyuncu bilerek hata yapmak istemez. 'Siz oynamaya çalışın, sorumluluk bende' dedim. Bu özgüveni görmek istedim.

"OYUNU DOMİNE ETMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Adım adım ilerleyeceklerini kaydeden Solskjaer, şunları dedi:

Oyunu domine etmek için daha çok çalışacağız. Bunlar adım adım olacak. Her adımın üstüne biraz daha koyacağız. İlk adımı attık, bunun devamı gelecek. Antalyaspor maçında oyuncularımı, rakipleri ve ligi daha iyi tanımayı bekliyorum.

"KALİTEMİZ VAR"

4 gollü galibiyete şaşırmadığını vurgulayan siyah-beyazlı teknik adam, şu şekilde konuştu:

Böyle bir şeye şaşırmadım. Kalitemiz var. Özgüven aşılamamız gerektiğini söyledim oyuncularıma. Beşiktaş büyük maçlarda iyi skor alan bir takım. O yüzden bu sonuç sürpriz olmadı. Oyuncularıma kendilerine güvenmelerini söyledim. Şimdi bir sonraki maça bakmak lazım. Herkes çok savaştı. Jonas Svensson bugün dünyanın en iyi kanatlarından biri olan Williams'ı durdurdu, onu da tebrik ediyorum.

"ODAKLANDIĞIM NOKTA ELİMDEKİ OYUNCULARI GELİŞTİRMEK"

Takıma takviye ile ilgili bir soruya Solskjaer, şu cevabı verdi:

Odaklandığım nokta elimdeki oyuncuları geliştirmek. Chamberlain gibi bir oyuncumuz var, sakatlık geçirdi, zor bir süreçten geçiyor. Böyle oyuncuları geliştirmeyi düşünüyorum. Takviye yapılabilir ama antrenman ve maç kültürünü geliştirebilecek savaşacak oyuncular üzerine tercih yapacağız.

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

Taraftarlarla ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: