Ole Gunnar Solskjaer: Çalışmak için sabırsızlanıyorum

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba akşamı saat 18.30’da evinde, İspanya LaLiga ekiplerinden Athletic Bilbao ile mücadele edecek.

Bu kritik müsabaka öncesinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULAR ÇOK İYİ"

51 yaşındaki teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Tabii ki bir yere yeni başladığınız zaman çok şey de yeni oluyor. Çok yeni insan var. Yeni durumlar ve oyuncular çok iyi. Bu sürecin çok iyi devam edeceğini düşünüyoruz.

"GEÇİŞLERİ YAVAŞ YAVAŞ YAPMAK DAHA DOĞRU"

"Taktik ve formasyon değişikliği olacak mı?" sorusunu Solskjaer, şunları dedi:

Bu tür geçişleri yavaş yavaş yapmak daha doğru. Oyuncuları saha içinde izlemek de önemli. Çok fazla sakatlığın da olduğunu düşünürsek defans dörtlüsü her zaman olduğu gibi olacak.

"BU TÜR KONUŞMALAR HER ZAMAN OLACAK"

Beşiktaş'ın Manchester United'dan Casemiro ve Marcus Rashford'la ilgilendiği haberlerinin çıkması üzerine Norveçli çalıştırıcı, şunları dedi:

Bu tür konuşmalar her zaman olacak. Manchester United'dan geldim sonuç olarak. Onlar çok iyi oyuncular ama onlarla herhangi bir konuşmam olmadı.

"YÜZDE 100'ÜMÜZÜ VERECEĞİZ"

Yüzde yüzlerini vereceklerini belirten Ole Gunnar Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa önemli ve Bilbao gibi önemli bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve bu maç için yüzde 100'ümüzü vereceğiz.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Solskjaer, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bugün Bolu'da yaşanan yangın faciası dolayısıyla hayatını kaybedenler için kulübüm adına başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an yas tutulacak bir durum. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var.

"SVENSSON HARİKA BİR OYUNCU"

Svensson'dan övgüyle bahseden Solskjaer, şu sözleri sarf etti:

Çalışmak da aslında bir yetenek. Jonas harika bir oyuncu. Savaşçı bir ruhu var ve sahaya bunu yansıtıyor. Zamanında orta saha oynamışlığı da var. İnanılmaz bir enerjisi var. O kampta demek ki benden çok şey öğrenmiş.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Çalışmak için sabırsızlandığını belirten Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gitmesi demek. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan benim istikrarım. Benimle ilgili hiç haber çıkmadı. Bu haberlerin sızmaması ne kadar iyi bir yönetim olduğunu gösteriyor. Ben tabii her şeyimi vermek istiyorum Beşiktaş'ta. Hem insan olarak hem de hoca olarak elimden geleni yapıyorum. Bilbao çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar. Biz hazırız, umarım iyi bir maç olacak.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ GELECEĞİ PLANLAMAK"

Önceliklerinin geleceği planlamak olduğunu ifade eden Solskjaer, şu değerlendirmeyi yaptı:

Hoca değişiminin getirdiği bir enerji olabilir. Takım kötü olduğu zaman oyuncuların gergin olması doğal. Bu yeni başlangıçta her oyuncu kendini göstermek için elinden geleni yapacak. Biz geleceği nasıl planlayacağımızı görmemiz lazım. Önceliğimiz gelecek. Adım adım ilerliyoruz. Şimdiye kadar yaşadığım süreç kısa da olsa harikaydı.

"DURAN TOPTAN GOL ATABİLİRİZ"

Duran toptan gol atabileceklerini söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, şu şekilde konuştu:

Duran toplar, futbolun çok önemli bir parçası. Richard Hartis kaleci antrenörümüz. Duran toplar konusunda çalışmaları var. Bu konuda kendimizi geliştireceğiz. Bakarsınız, belki yarın duran toptan gol atabiliriz.

"AMACIMIZ SAHADA SAVAŞAN VE BİRBİRİNE YARDIM EDEN TAKIM OLUŞTURMAK"

Hedeflerinin savaşan bir takım oluşturmak istediklerini belirten Solskjaer, şöyle konuştu:

Şu anki odak noktamız yarınki maç. Burada bir maç ve antrenman kültürü oluşturmak, sahada savaşan ve birbirine yardım eden bir oyuncu grubunu oluşturmak amacımız. Zaten kalitemiz var. Bunu yaptığımız zaman başarının bir sırrı olmayacak bizim için.

"ÇOK FAZLA DEFANS OYUNCUMUZ SAKAT"

Sakat oyuncular hakkında konuşan Norveçli teknik adam, şunları dedi:

Çok fazla defans oyuncumuz sakat. Kariyerimde çok farklı formasyonlarda oynadım. Takımda iyi oyuncular var. Benim de kafamda bazı düşünceler var tabii ki.

"ALTYAPIDAN ÇOK FAZLA OYUNCU ÇIKACAK"

Altyapı hakkında bilgiler veren Solskjaer, şu şekilde görüş belirtti:

Önemli olan çok çalışan, savaşan ve koşan bir takım yaratmak. Kariyerim boyunca asla yavaş oynayan bir takım çalıştırmadım. Hiçbir takımın yavaş oyunculardan kurulmasını istemiyorum. Şuan radikal değişikliklerin zamanı değil. Bunu adım adım yapacağız. Altyapıdan çok fazla oyuncu çıkacak. Oyun sistemini de biliyorum. Beşiktaş'ın iyi oynadığı dönemdeki o kimliğini gösteren bir takım ortaya çıkaracağız. Bunu nasıl çıkaracağımı biliyorum ama bu kolay değil.

"SERDAR HOCA BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Serdar Topraktepe'den övgüyle bahseden Solskjaer, şunları dedi: