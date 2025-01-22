Ole Gunnar Solskjaer'den müthiş başlangıç

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UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalanan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de takımın başında ilk sınavına çıktı.

İLK MAÇINDA GALİBİYETİ ALDI

Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi harika başladı. Siyah-beyazlılar, maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve İspanyol ekibine bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı.

BEŞİKTAŞ, BILBAO'YA 4 ATTI

Beşiktaş maçından önce UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol yiyen Athletic Bilbao, siyah-beyazlılardan dört gol yedi.