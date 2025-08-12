Ole Gunnar Solskjaer'in 11'i netleşiyor

Beşiktaş, 14 Ağustos Perşembe günü 21.00'de İstanbul'da karşılaşacağı Saint Patrick’s maçının mesaisini sürdürüyor.
UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçını 4-1 kazanan temsilcimiz, taraftarı önünde de rakibini mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.
İLK 11 ŞEKİLLENİYOR
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in kafasındaki 11 şekilleniyor.
Kalede Mert Günok olacak.
Savunmanın sağında Jonas Svensson solunda David Jurasek forma giyecek.
Stoper ikilisi Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'dan oluşacak.
Felix Uduokhai, sakatlık durumuna göre Emirhan Topçu’nun yerine şans bulabilir.
ORTA SAHA VE HÜCUM HATTI
Orta sahada Al-Musrati ve Demir Ege Tıknaz ikilisinden biri Orkun Kökçü’nün yanında oynayacak.
10 numara pozisyonunda Rafa Silva görev alacak.
Hücumun sağında Keny Arroyo solunda ise Ernest Muçi forma giyecek.
İleri uçta ise ilk maçta 3 kez fileleri sarsan Tammy Abraham oynayacak.