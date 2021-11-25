Olympiakos - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan takımı Olympiakos ile mücadele ediyor.

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57' Lala'nın sağ kanattan ortasında arka direğe düşen topu Masouras indirdi. El-Arabi penaltı noktası civarında bu topu kontrol etmek isterken Kim araya girip tehlikeyi önledi.

47' Sol çaprazdan Rony Lopes'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Bouchalakis dönerek vuruşunu yaptı. Tisserand topun kaleye gitmesine engel oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Olympiakos 0-0 Fenerbahçe

39' Serbest vuruşu Berisha kullandı. Barajı aşan top direğin hemen üzerinden giderek üst ağlara takıldı.

28' Osayi-Samuel sağ kanattan sıfıra inmek istedi. Reabcuik ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

25' Bu bölümde oyun sık sık faul düdükleriyle duruyor. Bu da temponun düşmesine sebep oldu.

16' Mert Hakan'ın uzun pasıyla Berisha sağ kanatta savunmanın arkasına doğru hareketlenmek istedi ama topa yetişemedi. Aut.

14' Reabcuik'un pasıyla sol kanatta hareketlenen Onyekuru sıfıra inmek istedi. Osayi-Samuel araya girip topu takımına kazandırdı.

12' Novak'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rossi ceza sahasına sokulmak istedi. Lala araya girdi.

8' Sosa'nın ön direğe doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top yan ağlarda kaldı.

6' Onyekuru penaltı bekliyor.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı.

İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yönettiği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Olympiakos: Vaclik; Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk; M'Vila, Camara; Masouras, A.Camara, Onyekuru; El Arabi

Fenerbahçe: Berke, Osayi-Samuel, Tisserand, Kim, Novak, Mert Hakan, Sosa, Zajc, İrfan Can, Rossi, Berisha