Olympiakos - Fenerbahçe maçı kapalı gişe oynanacak

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak.
Bu kritik mücadelede ise İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
Stadın tamamen dolması bekleniyor
Olympiakos, bu maç öncesi paylaşım yaptı.
Yunan temsilcisi, sarı-lacivertli takım ile oynayacakları Konferans Ligi mücadelesinin kapalı gişe oynanacağını açıkladı.
Olympiakos-Fenerbahçe Konferans Ligi ilk maçında Yunan taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.
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