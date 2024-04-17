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Olympiakos, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını noktaladı

Olympiakos, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını noktaladı UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Olympiakos, bu maçın hazırlıklarını Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.