Olympiakos, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını noktaladı

İHA
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Yunan temsilcisi Olympiakos, müsabaka için İstanbul'a geldi.
Olympiakos takımı Teknik Direktör Jose Mendilibar yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda antrenman gerçekleştirdi.
Maçın taktiği üzerine çalışıldı
İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman pas çalışması ile başladı. Oyuncular daha sonra istasyon ve top çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.
Fenerbahçe - Olympiakos müsabakası yarın saat 22.00'de oynanacak ve karşılaşmada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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