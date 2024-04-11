Olympiakos - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: OLYMPIAKOS 0-0 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşıyor.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan müsabaka, TSİ 19.45'te başladı mücadele Exxen'den izlenebiliyor.
Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetiyor.
Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.
İlk 11'ler
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Masouras, Fortounis, El Kaabi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
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