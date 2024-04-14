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Olympiakos taraftarından Edin Dzeko'ya boykot

Olympiakos taraftarından Edin Dzeko'ya boykot Yunan ekibi Olympiakos taraftarı, Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko'nun golden sonra Türk bayrağı göstermesinden rahatsız oldu ve oyuncunun sahip olduğu restorana kötü yorumlar yaptı.