Omar Colley: O kadar yol geldik ama kazanamadık Omar Colley, Galatasaray karşısında aldıkları 3-1'lik yenilgi sonrasında açıklamalarda bulundu.

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PAOK'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Omar Colley, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"O KADAR YOL GELDİK AMA KAZANAMADIK"

Maçla ilgili konuşan Omar Colley "Galatasaray maçını oynamak için o kadar yol geldik ama kazanamadığımız için hayal kırıklığına uğradık." dedi.

"MAÇTA OLUMLU YAPTIĞIMIZ İŞLER VAR"

Omar Colley ayrıca şöyle dedi:

"Maçta olumlu yaptığımız işler var, bunları cebimize koyarak İstanbul'dan ayrılacağız. Zaman zaman konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz anlar oldu. Yunanistan'a döndüğümüzde üzerine çalışacağımız bazı şeyler olacak. Bu takımın gelişme anlamında gidebilecek çok yolu var. Daha iyi olabiliriz, Galatasaray maçından sadece pozitif şeyleri alarak, bir sonraki maç daha iyi olabiliriz."