Orkun Kökçü: Beşiktaş'a konsantreyim

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, yarın saat 21.00'de Dolmabahçe'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Eşleşmenin rövanşı ise 31 Temmuz Perşembe günü Shakhtar Donetsk ev sahipliğinde oynanacak.

Bu kritik maçın öncesinde ise Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HAZIRIM, HOCAMIZ KARAR VERİR"

"Maça tam anlamıyla hazır mısın?" sorusuna yanıt veren Orkun Kökçü, şunları dedi:

Üç hafta önce son maçımı oynadım. O maçtan sonra 5-6 gün izin yaptım. Transfer oldum ve kampa katıldım. Pek bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Hazırım. Hocamın ve medikal departmanın onayıyla hazırım ama kararı hoca verir.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

İmza töreninde daha heyecanlı olduğunu söyleyen Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

Heyecan var ama imza töreninden az. Sevdiğim şeyi yapacağım, futbol oynayacağım. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum, bir heyecan var. Taraftarımız stadyumu doldurup bize destek olacaklar. Çok güzel bir gün beni bekliyor.

"DEMİR EGE'Yİ BEĞENİYORUM"

"Rafa ve senin yanına Demir Ege tamamlayıcı olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Orkun Kökçü, şu açıklamayı yaptı:

Karar hocamın. Demir Ege'yi beğeniyorum. Portekiz'de karşılıklı oynadık. Çok kaliteli. Ben ona güveniyorum. Hocam orta sahada nasıl uygun görüyorsa öyle oynayacağız. Bu 3-4 günde herkesle iyi anlaştım, aram herkesle iyi. Herkesle çok iyi uyum sağlayabileceğimi düşünüyorum.

"KARİYERİMİN SONUNA KADAR KALIRIM"

"Beşiktaş'ta futbolu bırakıp efsane olmak istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Orkun Kökçü, sözlerini şöyle noktaladı: