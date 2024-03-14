Orkun Kökçü'nün takımı Benfica, Rıdvan Yılmaz'ın oynadığı Rangers'ı eledi Benfica, 2-2 biten maçın rövanşında Rangers'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

ensonhaber.com

Avrupa Ligi son 16 turunda Benfica, 2-2 biten maçın rövanşında Rangers ile karşılaştı.

Ibrox Stadium'da oynanan maçı Benfica 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 66. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Benfica tur atladı

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Benfica'da ise Orkun Kökçü, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

2-2 sona eren ilk maçın ardından Benfica adını Avrupa Ligi'nde bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.