Osayi Samuel: İyi oynamadık ama turu geçtik

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turunun rövanş maçında sahasında Union Saint-Gilloise takımını ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Bu skorla sarı-lacivertliler rövanşta 3-0 yendiği karşılaşma sebebiyle tur atlamış oldu.



Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

"İyi oynadığımızı söyleyemem ama turu geçtik"

Osayi Samuel şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü maçı kazanmak istedik. Oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyoruz ama yenildiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftara bunu yaşatmamalıyız ama hedefimizi gerçekleştirdik ve çeyrek finaldeyiz. İyi oynadığımızı söyleyemem ama turu geçtik. Oynayacağımız önemli bir maç var. Yarın hazırlıklarına başlayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz."