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    Oyuncusunun elle attığı golü teknik direktörü iptal ettirdi

    Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Azerbaycan'ın Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 12:15
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    Oyuncusunun elle attığı golü teknik direktörü iptal ettirdi

    UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, Olimpik Marsilya’yı konuk etti.

    Bakü'de Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Karabağlı futbolcu İbrahima Wadji topu rakip kaleye gönderdi. Maçı 1-0 üstünlükle götüren Olimpik Marsilyalı oyuncular golün elle atıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti.

    HOCASI GOLÜ İPTAL ETTİRDİ

    Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov, Wadji'yi yanına çağırarak gol atarken elini kullanıp kullanmadığı sordu. Wadji topa eliyle dokunduğu itiraf edince Gurbanov da hakemi uyarak golün iptal edilmesini talep etti. Bu durum üzerine karşılaşmanın hakemi golü iptal etti.

    Karşılaşmayı 0-3 kaybeden Karabağ, UEFA Avrupa Konferans Ligine veda etti.

    Oyuncusunun elle attığı golü teknik direktörü iptal ettirdi #1


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