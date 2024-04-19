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Oyundan çıkan Fred'den İsmail Kartal'a tepki

Oyundan çıkan Fred'den İsmail Kartal'a tepki Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Olympiakos'a konuk olduğu maçın ikinci yarısında İsmail Kartal, Fred'i saha kenarına alarak Miha Zajc'ı oyuna sürdü. Bu anlarda Brezilyalı yıldız Fred'in tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı.