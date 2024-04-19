Oyundan çıkan Fred'den İsmail Kartal'a tepki

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe ile Yunan temsilcisi Olympiakos karşı karşıya geldi.
3-2 kaybettiği maçın rövanşında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe'de dakikalar 87'i gösterdiğinde teknik direktör İsmail Kartal, iki değişikliğe imza attı.
Fred kenara gelince tepki gösterdi
Tecrübeli teknik adam, maçın son anlarında İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i Fred'in yerine de Miha Zajc'ı oyuna soktu.
İsmail Kartal'ın kararıyla saha kenarına alınan Fred ise, deneyimli isme tepki gösterdi. Sahada kalmak isteyen ve oyundan çıkan Fred'in serzenişi sosyal medyada gündem oldu.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)
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