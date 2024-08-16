Panathinaikos'u penaltılarda yenen Ajax turladı

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Diego Alonso'nun ekibi Panathinaikos, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'ı 1-0 yendi.
AJAX, PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ: PENALTILARDA 13-12'LİK ZAFER
Penaltıları 13-12 kazanan Francesco Farioli'nin yönetimindeki Ajax, play-off turuna yükseldi.
Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Tete kaydetti.
Uzatmaların ardından penaltılara giden maçta rakibini 13-12 mağlup eden Ajax, play-off turuna kalan taraf oldu.
Maça 68. dakikada dahil olan Tete, penaltı atışlarında 2 kez ağları sarsmayı başarırken, Ajax'ta Ahmetcan Kaplan süre almadı.
Ajax, play-off turunda Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.
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