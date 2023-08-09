Patrick Kluivert: Bütün takım olarak maça hazırız Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, NK Osijek maçı öncesi, “Çok iyi hazırlanırken de rakibimize saygı duyuyoruz. Ancak buraya gelenlerin kolay kolay çıkamayacağını biliyoruz. Kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Bütün takım olarak maça hazırız” dedi.

İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Hırvatistan’ın NK Osijek ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, Yeni Adana Stadyumu’nda basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Bütün takım olarak maça hazırız"

Kluivert, şu ifadeleri kullandı:

İlk turumuzu geçtikten sonra çalışmalarımıza sıkı bir şekilde başladık. En iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Bu maçın önemi tarihsel anlamda çok büyük. Çok iyi hazırlanırken de rakibimize saygı duyuyoruz. Ancak buraya gelenlerin kolay kolay çıkamayacağını biliyoruz. Kendi oyunumuzu sergileyeceğiz. Bütün takım olarak maça hazırız.

"Takımımız 12. adam olarak üstüne düşeni çok iyi yapıyor"

Taraftarların takımı çok iyi desteklediğini aktaran Hollandalı teknik adam, şu açıklamaları yaptı:

Takımımız 12. adam olarak üstüne düşeni çok iyi yapıyor. Sıcak hava olarak da aslında çokta fena bir hava yok. Ancak Hırvatistan'dan daha sıcak. Umarım rakipler bu havadan etkilenir.

"Başkanımız ne derse olur"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Arlind Ajeti ile görüşmesi hakkında da Kluivert, şu şekilde konuştu:

Başkanımızın yaptığı görüşmeyi görmedim ancak iyi bir stoper. Şu anda takımımızdaki oyuncular üstüne düşeni çok iyi yapıyor ancak stoper gerekirse başkanımız ne derse olur.

"Süre var onu düşünebilmek için"

Play Off'ta Olimpyakos-Genk galibiyle oynayacaklarını söyleyen Kluivert, şu ifadeleri kullandı: