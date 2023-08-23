Patrick Kluivert: Sadece maça konsantre olmak istiyorum Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, KRC Genk maçı öncesi yaptığı açıklamada, kendi kalitelerini ortaya koymak istediklerini söyledi.

İHA

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Belçika’nın KRC Genk takımı ile karşılaşacak.

Cegeka Arena’da basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Patrick Kluivert, şu ifadeleri kullandı:

Biliyorsunuz ki çok önemli bir maça çıkacağız. Çok genç ve dinamik bir takıma karşı oynayacağız. Kendi kalitemizi ortaya koyacağız. Rakibimiz de iyi giden bir takım. İlk maçımızı deplasmanda yapacağız. Buraya iyi bir sonuç almaya geldik. Dikkatli olmamız gereken bir maç.

Takımdaki Younes Belhanda, Yusuf Sarı, Cherif Ndiaye'nin sakatlıklarına değinen Hollandalı teknik adam, “Durumları gayet iyi. Yarın oynayabilecekler” diye konuştu.

"Konsantrasyonumuz yarınki maç için"

TFF tarafından ligdeki maçlarının ertelenmesine ilişkin de konuşan Kluivert, şunları dedi: