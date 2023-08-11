Patrick Kluivert'ın Adana sıcağında zor anları Adana Demirspor teknik direktörü Patrick Kluivert'ın Osijek maçının ardından sıcak havadan etkilendiği gözlendi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan ekibi Osijek’i 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52 ile 67. dakikada penaltıdan Cheriff N'Diaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Osijek'in tek golü ise 73. dakikada Grzan'dan geldi.

Adana Demirspor maçın rövanşını 17 Ağustos tarihinde Hırvatistan'da oynayacak.

Basın toplantısına havluyla geldi

Mücadele sırasında Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi. Nemin de işin içine girmesiyle hissedilen sıcaklık bir hayli yükseldi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert'ın ise karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına havlu ile girmesi ve sık sık kendisini ferahlatmaya çalışması ise sosyal medyada gündem yarattı.