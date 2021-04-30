Paul Pogba: Allah bana güç verdi

Roma karşısında takımının 5. golünü atan Pogba, maç sonunda yaptığı açıklamada devre arasında hurma yediğini söyledi.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk turunca Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk etti.

Manchester United, Roma'yı 6-2'lik net bir skorla yenerken, Fransız yıldız Paul Pogba takımının 5'inci golünü kaydetti.

"HURMA YEDİM, SU İÇTİM"

Pogba, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Devre arasında hurma yedim ve su içtim. Allah bana güç verdi. İstediğimizden daha iyi bir sonuç elde ettik, çok mutluyuz." dedi.