Vitor Pereira, Olimpiakos maçı öncesi, "Size 'Avrupa Ligi'ni kazanacağız' dememi mi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Olimpiakos'u ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendiren Vitor Pereira, "Hiç şüphe yok ki güçlü bir maç olacak. İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Bizim gibi büyük bir kulüp. Portekizli bir teknik direktörleri var ve arkadaşız. Tabii yarın rakip olacağız. Umarım yarın taraftarımızın enerjisi sahada olur çünkü buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

Sakatlıktan dönen isimlerle ilgili de konuşan Pereira, "Onlar yarın hazır olsalar bile bu tür bir maç yerine adım adım dönmeleri daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama yarın her halükarda 11 oyuncu sahada olacak." dedi.

Pereira: Eleştirilmek istemiyorsanız başka iş yapın İZLE



“AVRUPA LİGİ’Nİ KAZANACAĞIZ DEMEMİ Mİ BEKLİYORSUNUZ?”

Pereira açıklamalarında, “Eğer eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım. İnsanlar barlarda kafelerde sürekli konuşurlar. Eleştiri de futbolun sihirli yönlerinden biri. İçeride sizin ne yaptığınızı bilmiyorlar ama sürekli konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor. Ama ben buradayım ki benim hakkımda konuşuyorlar. İnsanların benim hakkımda konuşması canlı hissetiriyor ve buna alışmam gerekiyor.

Hedefimiz yarın kazanmak. Grupta birbirine yakın takımlar var. Birbirine benzer takımlar. Bir takımın diğerlerinden üstün olduğunu düşünmüyorum. Biz de üç puan için yarın elimizden geleni yapacağız. Size Avrupa Ligi'ni kazanacağız dememi mi bekliyorsunuz? Ben gerçekçi biriyim, benim için önemli olan yarınki maç.





“İNSANLARIN SAATLERCE NEDEN SİSTEM KONUŞTUĞUNU ANLAMIYORUM”

Bazen sorudan ziyade aslında o soru bir yorummuş gibi oluyor. Daha önce de söyledim, sürekli üçlü defans duyuyorum ama futbol bu değil, önemli olan dinamiklerdir. Futbolcularla nasıl bir ilişki yarattığınızdır. Pres yaptığınızda farklıdır, geriye çekildiğinizde farklıdır. Neden insanların saatlerce sistem konuştuğunu anlamıyorum. Önemli olan davranışlardır. Bence iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Daha sonra Serdar ve Pelkas sakatlandı. Sonra üç günde bir maç oynadığımız döneme girdik ama biz bunun üstesinden geldik. Şimdi sakatlar dönecek ve daha güçlü olacağız. Antrenmanlarda hataları düzeltecek zamanınız olmuyor. Önemli olan herkesin odaklanmasını sağlamaktır. Taktikten ziyade bunu sağlamak daha önemli.





“CAULKER İYİ BİR OYUNCU”

Caulker iyi bir oyuncu. Kendisine de açıkladım. İyi bir karakter ve iyi bir oyuncu ama benim sistemime uygun değildi. Steven Caulker'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun farkındayım ama arkada büyük boşluklar bıraktığımız sistemde maalesef ondan yararlanamazdım. Kim Min-Jae çok üst düzey bir oyuncu. Benim belki de bugüne kadar çalıştığım en iyi oyunculardan biri.





“BAZI GAZETECİLER BİR OYUNCUYU DAHA ÇOK TUTUYOR”

Şu komik ki bazı gazeteciler bir oyuncuyu daha çok tutuyor, daha çok seviyor ama günün sonunda kararı ben veriyorum. Berisha'nın da diğer oyuncuların da performansından mutluyum. Her biri takım oyuncusu. Berisha da aynı şekilde. Çok fazla çalışıyor. Buraya geldiği gibi sahaya çıkmak zorunda kaldı. Tıpkı Crespo, Max Meyer gibi. Özgüvenlerini kazanmaya çalışıyorlar ama hepsinden mutluyum.” ifadelerini kullandı.