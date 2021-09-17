Pereira'dan Eintracht Frankfurt maçı sonrası açıklamalar

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Frankfurt maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

İyi oynadıklarını belirten Pereira, "Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Frankfurt'u baskı altına aldık, kendi oyunumuzu oynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böylesine güçlü bir takıma karşı böylesine bir atmosferde oynamak kolay değil." dedi.





"ÇOK ÇEKİŞMELİ BİR GRUPTAYIZ"

Gruptaki durumu değerlendiren Portekizli hoca, "Çok çekişmeli bir gruptayız, kolay olmayacak. Takımımın gerekli olan kalitesi ve hırsı var her maçta 3 puan için" ifadelerini kullandı.

"EN İYİLER DE KAÇIRIYOR"

Son dakikada Pelkas'ın kaçırdığı penaltı için de fikirleri sorulan Pereira, "Pelkas'ın o penaltıyı atacak kalitesi var ama dünyanın en iyi futbolcuları da penaltı kaçırıyor. Biz bir aileyiz, kazandığımızda da, penaltı kaçtığında da beraberiz" diye konuştu.