Pierre Sage: Birçok fırsatı kaçırdık

AA & Ensonhaber
Lyon teknik direktörü Pierre Sage, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BU MAÇI KAZANABİLİRDİK"
Groupama Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sage, şu ifadeleri kullandı:
Birçok fırsatı kaçırdık. Bu maçı kazanabilirdik. İlk yarıda elimize çok güzel fırsatlar geçti ancak değerlendiremedik.
"ÜZGÜNÜZ"
Beşiktaş'ın ikinci yarıda hızlı hücumlarını iyi yönetemediklerini aktaran Fransız çalıştırıcı, şu şekilde görüş belirtti:
İkinci yarıda da ani ataklar geliştirdik ancak golü bulamadık. Üzgünüz. Birçok fırsatı değerlendiremedik.
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