Pierre Sage: Birçok fırsatı kaçırdık

Lyon teknik direktörü Pierre Sage, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇI KAZANABİLİRDİK"

Groupama Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sage, şu ifadeleri kullandı:

Birçok fırsatı kaçırdık. Bu maçı kazanabilirdik. İlk yarıda elimize çok güzel fırsatlar geçti ancak değerlendiremedik.