Pierre Sage: Birçok fırsatı kaçırdık
AA & Ensonhaber

Lyon teknik direktörü Pierre Sage, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇI KAZANABİLİRDİK"

Groupama Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sage, şu ifadeleri kullandı:

Birçok fırsatı kaçırdık. Bu maçı kazanabilirdik. İlk yarıda elimize çok güzel fırsatlar geçti ancak değerlendiremedik.

"ÜZGÜNÜZ"

Beşiktaş'ın ikinci yarıda hızlı hücumlarını iyi yönetemediklerini aktaran Fransız çalıştırıcı, şu şekilde görüş belirtti:

İkinci yarıda da ani ataklar geliştirdik ancak golü bulamadık. Üzgünüz. Birçok fırsatı değerlendiremedik.

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Emre Çalışkan
Editor