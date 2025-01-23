Pierre Sage: Rekabet gücü yüksekti

DHA

Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin 7’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage değerlendirmelerde bulundu.

"HER ZAMAN GALİBİYET İÇİN OYNUYORUZ"

Rekabet gücü yüksek bir maç olduğunu söyleyen Pierre Sage, şu sözleri kullandı:

İyi bir oyun ortaya kondu. Performansımız iyiydi. Rekabet gücü yüksekti. Tıpkı rakibimizin olduğu gibi. Her zaman oynadığımız gibi oynadık. Her zaman galibiyet için oynuyoruz.

"OLDUKÇA UYUMLU BİR FUTBOLCU"

Alexander Lacazette’in takımdaki geleceğinin sorulması üzerine Sage, şunları dedi:

Oldukça uyumlu bir futbolcu. Diğer oyuncular tarafından fonksiyonel bir şekilde destekleniyor ve iyi bir uyum var.

"OLDUKÇA PROFESYONEL FUTBOLCULAR VARDI"

Pierre Sage sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Oldukça profesyonel futbolcular vardı. Pozitifti. Buna bağlı olarak ben de elimden geldiği kadar maçı yönetmeye çalıştım. Birkaç fırsat yakaladık ve değerlendirme çalıştık. Çok fazla kart görüldü. Bu mücadeleden dolayı oldu. Ebette kolay değildir. Bu Fransız futbolunun bir gösterisidir.

"KASTEN YAPILMIŞ BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kumbedi ve Szymanski arasındaki pozisyon hakkında konuşan Sage, şu ifadeleri kullandı:

Kasten yapılmış bir durum olduğunu düşünmüyorum.

"KAZANMAYI DÜŞÜNDÜK"

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına kazanmak için çıktıklarını aktaran Sage, sözlerini şöyle tamamladı: