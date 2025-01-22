Pierre Sage: Şansları iyi değerlendireceğiz

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lyon'da teknik direktör Pierre Sage, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve yakalayacakları şansları iyi değerlendireceklerini söyledi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik direktörü Sage, Türkiye'de sıcak şekilde karşılandıklarını belirterek, misafirperverlik için teşekkür etti.

"GAYET ÖZGÜVENLİYİZ"

Yarın oynanacak müsabakada çıkabilecek tüm olasılıklar üzerine çalıştıklarını kaydeden Sage, şu açıklamayı yaptı:

Ciddi bir yoğunluk ve zorluk var. Mücadeleye açığız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp yarın bu şansı iyi değerlendireceğiz. Gayet özgüvenliyiz.

"KENDİ DÜŞÜNCEMİZİ SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin eksiklerine rağmen zorlu bir maç beklediğini belirten Sage, her iki ekibin de iyi bir mücadele ortaya koyacağının altını çizdi.

Sarı-lacivertli ekibin son dönemde taktik değişiklikler yaptığını dile getiren Pierre Sage, şu şekilde konuştu:

Biz de bu anlamda kendi düşüncemizi sahaya yansıtacağız.

"BENİM İLK KIRILMAM DEĞİL"

Fransa Kupası'nda 5. Lig ekiplerinden Bourgoin'a elenmeleri hatırlatılan Sage, şu değerlendirmede bulundu:

Benim ilk kırılmam değil. Daha önce bunu çok kez yaşadım, alışkınım bu durumlara. Bunu bir kez daha yaşamıştım, amatör takım karşısında da aynı durum oldu.

"KENDİSİNE HAYRANIM"

Fenerbahçe'nin Avrupa'nın en sıcak atmosferlerinden birisine sahip olduğunu vurgulayan ve bununla mücadelenin önemine değinen Sage, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için de şu ifadeleri kullandı:

Kendisine hayranım, metodunu ve yönetimini çok seviyorum. Kendisini analiz ettim.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Teknik direktör Pierre Sage'yle birlikte basın toplantısında yer alan futbolcu Clinton Mata, çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve iyi hazırlandıklarını belirtti.

Sahaya çıktıkları andan itibaren keyif alacaklarını söyleyen Mata, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe'ye karşı elimizden geleni yapacağız.

"İYİ HAZIRLANDIK"

Yarınki maçın atmosferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, şunları dedi:

Bazı oyuncularımız buradaki atmosferi çok iyi biliyor, bazıları bilmiyor. Ben çok iyi biliyorum. Kısasa kısas bir maç olacak yarın. Bu maça çok iyi odaklandık ve iyi hazırlandık.

"FUTBOL BU, HER AN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Fenerbahçe'nin güçlü yönlerine çalıştıklarının altını çizen Mata, şu ifadeleri kullandı: