Rafa Silva, 5. maçında 4. golünü attı

İHA
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Rafa Silva, İsviçre temsilcisi karşısında 70. dakikada kaydettiği golle bu sezon çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.
SADECE İLK LUGANO MAÇINDA ATAMADI
Rafa Silva, oynadığı 5 maçta sadece deplasmandaki Lugano maçını boş geçti.
YERİNİ CAN KELEŞ'E BIRAKTI
Portekizli oyuncu, Lugano karşında 11’de sahaya çıkarken 87. dakikada yerini Can Keleş’e bıraktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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