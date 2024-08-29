Rafa Silva, 5. maçında 4. golünü attı
İHA

Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Rafa Silva, İsviçre temsilcisi karşısında 70. dakikada kaydettiği golle bu sezon çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.

SADECE İLK LUGANO MAÇINDA ATAMADI

Rafa Silva, oynadığı 5 maçta sadece deplasmandaki Lugano maçını boş geçti.

YERİNİ CAN KELEŞ'E BIRAKTI

Portekizli oyuncu, Lugano karşında 11’de sahaya çıkarken 87. dakikada yerini Can Keleş’e bıraktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)