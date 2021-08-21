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Randers maçında çıkan kavgada Falcao tribünden uzaklaştı

Randers maçında çıkan kavgada Falcao tribünden uzaklaştı

Randers ile oynanan maçta, Galatasaray ve Randers taraftarları tribünde kavga etti. Maçı tribünden takip eden Falcao, kavgayı görünce olduğu yerden uzaklaştı.