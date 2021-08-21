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- Randers maçında çıkan kavgada Falcao tribünden uzaklaştı
Randers maçında çıkan kavgada Falcao tribünden uzaklaştı
Randers ile oynanan maçta, Galatasaray ve Randers taraftarları tribünde kavga etti. Maçı tribünden takip eden Falcao, kavgayı görünce olduğu yerden uzaklaştı.
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 09:48
- Güncelleme : 21.08.2021 - 09:53
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers ile 1-1 berabere kalmıştı.
Mücadele öncesinde tribünlerde ise gerginlik yaşanmıi, iki takım taraftarı birbirine girmişti.
Yaşanan gerginliğin ardından ortaya yeni bir görüntü daha çıktı.
TRİBÜNDEN KAÇTI
Bir taraftar kavgayı görüntülerken O sırada tribünde yer alan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao da kameralara yansıdı.
Görüntülerde, kavga eden kalabalığın kendi bulunduğu tribün bölümüne doğru yaklaştığını gören Falcao'nun uzaklaştığı görüldü.
Randers maçında çıkan kavgada Falcao tribünden uzaklaştı İZLE