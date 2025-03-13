Rangers - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak.

Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri