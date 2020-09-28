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Rangers-Galatasaray maçının hakemi
Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki kritik Rangers maçının hakemi belli oldu. Ibrox Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 16:34
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.
KRİTİK MAÇIN HAKEM DÖRTLÜSÜ
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.