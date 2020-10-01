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    Rangers-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu maçında deplasmanda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 20:27
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 20:27
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    Rangers-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'lara yükselen Galatasaray, gruplara kalmak için sahaya çıkıyor.

    Ibrox Stadı'nda saat 21:45'te oynanacak karşılaşmayı Letonyalı Andris Treimanis yönetecek. Karşılaşma Teve2'den canlı olarak yayınlanacak.

    Koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak karşılaşma tek maç usulüne göre oynanacak.

    Kazanan takım adını gruplara yazdırma hakkı kazanırken eşitlik durumunda uzatmalar ve penaltı atışları gerçekleştirilecek.

    11'LER

    Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield

    Galatasaray: Fatih Öztürk; Omar, Luyindama, Marcao, Linnes; Taylan Antalyalı; Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel; Falcao

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