Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement'ten Jose Mourinho'ya övgüler

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, Rangers ile yapacağı ilk maçı kendi evinde oynayacak.

Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HEYECAN VERİCİ BİR AVRUPA KURASI"

Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmesini değerlendiren Clement, şunları dedi:

Çok kaliteli bir takıma ve teknik direktöre karşı heyecan verici bir Avrupa kurası. Futbolcuların çoğunu tanıyorum. Gerçekten iyi bir takım ve bizimki gibi tutkulu taraftarlarla dolu bir stadyumda oynuyorlar.

"MOURINHO, PEK ÇOK ŞEY KAZANDI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Clement, şu ifadeleri kullandı: