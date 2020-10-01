Rangers'a yenilen Galatasaray Avrupa'ya veda etti

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İskoçya'da karşılaştığı Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda İskoçya ekibi Rangers ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Glasgow kentindeki Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 2-1'lik skorla kazandı.

Rangers'a turu getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ve 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 87. dakikada Marcao'dan geldi.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi macerası sona ererken Rangers gruplara yükselen taraf oldu.





AVRUPA'DA 2 TAKIMIMIZ KALDI

Alanyaspor ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın da elenmesiyle Avrupa'da 2 temsilcimiz kaldı. Avrupa Ligi'nde Sivasspor ülkemizi gruplarda temsil edecekken, Şampiyonlar Ligi'nde de Başakşehir ile mücadele edeceğiz.

GALATASARAY 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK

Temsilcimiz Galatasaray, mücadeleye kalede Fatih Öztürk, sağ bekte Omar, sol bekte Linnes ve stoperlerde Marcao Luyindama, önlerinde Taylan Antalyalı, orta sahada Emre Kılınç ve Belhanda, sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta Ryan Babel, forvette ise Radamel Falcao ile başladı.

Galatasaray'ın son oynadığı Fenerbahçe derbisine göre tek değişiklik hasta olan Arda Turan yerine Ryan Babel oldu.

Yedeklerde Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Jesse Sekidika, Etebo Karo, Ryan Donk ve Mbaye Diagne yer aldı.

Rangers'ta ise kalede Allan McGregor, savunmada Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, orta sahada Davis ve Kamara, sağ kanatta Arfield, sol kanatta Ryan Kent, forvet arkasında Ianis Hagi, forvette ise Morelos ile başladı.

Yedeklerde ise McLaughlin, Balogun, Bassey, Jaack, Jones, Itten ve Jermaine Defoe yer aldı.