Rangers'tan Fenerbahçe maçı için taraftarlarına Ramazan uyarısı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Rangers'ı ağırlayacak.

6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Rangers kulübü resmi sitesinden Ramazan ayıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

"TOPLULUK İÇİNDE KÜFÜR ETMEYİN"

Rangers Kulübü'nün deplasmana gidecek taraftarlarına yaptığı bilgilendirme şu şekilde:

Ziyaretimiz 28 Şubat 2025 günü başlayacak Ramazan ayına denk geliyor.



Bu durumun yolculuk yapacak taraftarlarımızı etkilemesini beklemiyoruz ancak yerel geleneklere lütfen saygı gösterin.



Gündüz vakti dışarıda yemekten, içmekten, sigaradan ve sakız çiğnemekten sakının. Barlar ve restoranlar gün içinde açık olacak.



Halka açık yerlerde yüksek sesle müzik dinlemekten veya dans etmekten sakının.



Topluluk içinde küfür etmeyin.