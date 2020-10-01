Rangers'tan Galatasaray'a 'kedili' gönderme

Temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen İskoç ekibi Glasgow Rangers, maç sonrasında aslan kılığına girmiş kedi fotoğrafı paylaştı.

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

MAÇ SONRASI Tİ'YE ALDILAR

Maç sonrasında Galatasaraylı bir taraftarın "Biz geldik" yazarak paylaştığı aslan fotoğrafını alıntılayan İskoç ekibi, aslan kılığına girmiş kedi fotoğrafı paylaşarak Galatasaraylı taraftarı ti'ye aldı.

Bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu.

İşte Rangers'ın resmi Twitter'ından paylaştığı fotoğraf...