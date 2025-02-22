Haber Merkezi
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Roma - Athletico Bilbao eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Eşleşmelerde ilk maçlar 6 Mart, rövanşlar ise 13 Mart’ta yapılacak.
"TÜRKİYE HARİTASINDA İSTANBUL'U BULUN"
Rangers, Fenerbahçe ile eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
İskoçya ekibi, Türkiye haritasının yer aldığı panoda İstanbul'un nerede olduğunu futbolcularına sordu.
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