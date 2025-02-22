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Rangers'tan paylaşım: Türkiye haritasında İstanbul'u bulun

Rangers'tan paylaşım: Türkiye haritasında İstanbul'u bulun İskoç ekibi Rangers, temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşmesinin ardından Türkiye haritasının yer aldığı panoda İstanbul'un nerede olduğunu futbolcularına sordu.