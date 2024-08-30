Milot Rashica: Böyle devam etmek istiyoruz Beşiktaş futbolcusu Milot Rashica, Lugano'ya karşı 5-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Lugano’yu 5-1 yendi.

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN KONTROLÜ BİZDEYDİ"

Maçı değerlendiren Kosovalı futbolcu, "Çok önemli bir maçtı hem bizim için hem Türk futbolu adına. Çok önemli bir maç oynadık. Geçen haftaya göre daha enerjiktik. Kazanmak istedik ve bunu gösterdik. Maçın kontrolü bizdeydi. Finalde de çok gol attığımız için mutluyum." dedi.

"BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Rashica, kendi performansı ve yeni teknik direktörleri Giovanni van Bronchorst için, "Daha önce de söyledim, hocamız ve ekibi bize farklı bir enerji getirdi. Yapabileceğimizin en iyisini bizden almaya çalışıyor hocamız. Daha farklı bir sistemde, daha farklı bir rolde oynuyorum. Buna alışmaya çalışıyorum. İyi yoldayız, böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.