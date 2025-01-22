Rashica: Hocamız büyük bir enerji kattı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını 4-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'da iki gol ve bir asistle maça damgasını vuran Milot Rashica, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZ BÜYÜK BİR ENERJİ KATTI"

Bolu'daki yangında yaşanan facia nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Rashica, şunları söyledi:

Bolu'daki yangında sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. İlk günden itibaren hocamız bize büyük bir enerji kattı. Kendisi bu işi severek yapıyor, heyecanlı ve motive edici birisi. Bu galibiyet bizim için çok kıymetli, özellikle gollerin bolluğu açısından çok mutluyum.

"SAHAYA ÖZGÜVENİMİZİ YANSITTIK"

Oyun hakkında da görüşlerini paylaşan Kosovalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Son birkaç ay bizim için gerçekten zor geçti, özgüvene ihtiyacımız vardı ve hocamız bunu sağladı. Bugün bu özgüveni sahaya yansıttık. Takım olarak bütünleştiğimizde neler başarabileceğimizi bir kez daha gösterdik. İyi futbol oynadık ve bu şekilde devam etmek istiyoruz.

Taraftarlarının desteği hakkında da duygularını paylaşan Rashica, şunları söyledi: