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Real Betis - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 14:50
- Güncelleme : 21.10.2021 - 14:51
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları peş peşe ekrana gelmeye devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi maçlarını takip eden seyirciler, bir yandan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarını araştırıyor.
UEFA Avrupa Ligi kapsamında Bayer Leverkusen, Real Betis ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Maçın favorisi Bayer Leverkusen olurken, Real Betis ise kazanmak için sahada mücadele edecek.
Bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisine ilişkin araştırma yapıyor.
Futbolseverler, "Real Betis - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Real Betis - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
REAL BETİS - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi Real Betis Bayer Leverkusen maçı 21 Ekim Perşembe günü yani bugün saat 19:45'te başlayacak.
Mücadele Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak.