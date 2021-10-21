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Real Betis - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında maçlar devam ederken Bayer Leverkusen, Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Peki, Real Betis - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?