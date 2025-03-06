Real Sociedad - Manchester United maçına iftar arası

Haber Merkezi
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol takımı Real Sociedad ile İngiliz ekibi Manchester United karşı karşıya geldi.
Reale Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısında anlamlı görüntüler ortaya çıktı.
Mücadelenin 20. dakikasında Slovak hakem Ivan Kruzliak oyunu durdurdu.
ORUÇLAR AÇILDI
Ramazan ayı nedeniyle niyetli futbolcuların oruçlarını açabilmeleri için karşılaşmaya ara verildi.
Ortaya çıkan bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
(Görüntüler Tabii Spor'dan alınmıştır.)
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