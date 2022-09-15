Rennes - Fenerbahçe - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rennes'e konuk oluyor.

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34' Sağdan İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği topu Mandanda uzaklaştırdı.

32' Savunma arkasına atılan topta Benjamin Bourigeaud Peres'den sıyrılıp karşı karşıya kalmak istedi ama Peres'den geçit yok.

31' Joe Rodon'ın savunma arkasına sarkan Kamaldeen Sulemana'ya gönderdiği topu kalecimiz Altay çıktı ve topu aldı

27' İrfan Can Kahveci'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

24' Martin Terrier'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Benjamin Bourigeaud vuruşunu yaptı neyse ki yandan auta gitti.

22' Fenerbahçe'de Osayi Samuel, İsmail'i savunma arkasına sarkıtmak istedi ama top hızlı, aut.

15' Rennes gole yaklaştı. Martin Terrier'in arka direğe gönderdiği topa Amine Gouiri'nin vuruşu yandan auta gitti. Sonrasında da pozisyon için ofsayt bayrağı havya kalktı.

14' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gustavo Henrique'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

10' İrfan Can, sağdan hareketlenen Osayi Samuel'i topla buluşturmak istedi ama Rennes savunması araya girdi.

2' İrfan Can'ın savunma arkasına gönderdiği topa King hareketlendi ama savunmanın kontrolünde top auta gitti.

1' Maç başladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Roazhon Park'ta oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan müsabakayı, Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetiyor. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapıyor. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Mert Hakan, İsmail, Lincoln, King, İrfan Can, Batshuayi