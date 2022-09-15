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    Rennes - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rennes'e konuk oluyor.
    • 15.09.2022 - 20:51
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    Rennes - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

    Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

    İlk 11'ler

    Rennes: Mandanda, Traore, Rodon, Theate, Meling, Majer, Ugochukwu, Bourigeaud, Sulemana, Gouiri, Terrier

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique, Szalai, Peres, Osayi-Samuel, Mert Hakan, İsmail, Lincoln, King, İrfan Can, Batshuayi


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