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    Rennes'de Fenerbahçe isyanı: Aptalız biz

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında Fenerbahçe'nin Rennes ile 3-0'dan 3-3 berabere kaldığı maçın ardından konuk takımda şaşkınlık gizlenemiyor. Fransız ekibi maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.
    • 28.10.2022 - 12:03
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    Rennes'de Fenerbahçe isyanı: Aptalız biz

    3-0'dan 3-3 biten Avrupa Ligi karşılaşması sonrası Rennes cephesi şaşkınlığını gizleyemiyor.

    Fenerbahçe'nin muhteşem geri dönüşünün ardından Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, "Dürüst bir şekilde cevap vermem gerekirse, ben takımın antrenörüyüm. Kararları ben alıyorum. Eğer bir embesil varsa, birincilikle o benim." diyerek serzenişte bulundu.

    Genesio, grup liderliği hakkında ise "Şu an için bunu söylemek çok güç, son maçı bekleyeceğiz. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır." şeklinde konuştu.

    Rennes de Fenerbahçe isyanı: Aptalız biz #1

    "Aptalız"

    Kısa bir açıklama yapan takımın başarılı oyuncusu Bourigeaud, "Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız! Bunu yapmaya hakkımız yok. 3-0 öndeyken 3 gol birden yemememiz gerekiyor. Dükkanı kapatabilmeliydik." diyerek üzüntüsünü belli etti.

    Rennes de Fenerbahçe isyanı: Aptalız biz #2

    Rennes de Fenerbahçe isyanı: Aptalız biz #3


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