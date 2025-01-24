Rıdvan ve Altay oynadı! Manchester United, Rangers’ı yendi

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Manchester United, sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçta kazanan 2-1 ile Manchester United oldu.

ALTAY BAYINDIR GÖREV ALDI

Manchester United, 52. dakikada Jack Butland'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Rangers'a eşitliği getiren golü 88. dakikada Cyriel Dessers attı. Manchester United, 90+2'de Bruno Fernandes'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Manchester United'da kaleyi milli file bekçisi Altay Bayındır korudu.

RIDVAN YILMAZ 90 DAKİKA OYNADI

Rangers'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 90. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 puana yükseldi ve üst tura yükselmeyi garantiledi. Rangers ise 11 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Manchester United, FCSB deplasmanına gidecek. Rangers, sahasında Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.