Rio Ave'ye yenilen Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme karşılaşmasında Rio Ave ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, penaltılar sonucunda Rio Ave'ye yenilerek Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave'yi ağırladı. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraber bitti.

BEŞİKTAŞ PENALTILARLA VEDA ETTİ

Penaltılarda Beşiktaş, Rio Ave'ye 4-2 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlılarda, Welinton ve Cyle Larin penaltıyı kaçıran iki isim oldu.

Beşiktaş'ın normal sürede golünü 15. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Rio Ave'nin golü 85. dakikada Bruno Moreira'dan geldi.

BEŞİKTAŞ'TA FARKLI KADRO

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, Süper Lig'deki Antalyaspor maçına göre farklı bir kadroyla tur mücadelesi verdi.

Siyah-beyazlı ekip, 2. haftadaki lig mücadelesine göre Rio Ave karşısında 7 farklı oyuncunun yer aldığı kadroyla sahada yer aldı.

Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Ersin Destanoğlu, Rio Ave mücadelesine yedek başlarken, kalede Utku Yuvakuran görev aldı. Fabrice N'Sakala kadroya dahil edilmezken bu oyuncunun soldaki görevini Rıdvan Yılmaz yerine getirmeye çalıştı.

Antalyaspor maçında oynayan Domagoj Vida yedekler arasında bulunurken, bu oyuncunun yerine de Francisco Montero şans buldu.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Atiba Huthcinson'ın yerine ise Oğuzhan Özyakup forma giydi. Bernard Mensah'ın yedek soyunduğu mücadelede hücuma desteği Adem Ljajic verdi.

Lig maçında ilk 11'de oynayan Ajdin Hasic ve Cyle Larin yedekler arasında yer alırken, bu isimlerin yerine Jeremain Lens ve Güven Yalçın şans buldu.

Siyah-beyazlı takımın Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Tyler Boyd, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Welinton, Rio Ave mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.