Rıza Çalımbay: Fenerbahçe derbisini kazanacağımızı düşünüyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge ile oynayacakları UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesinde "Takım toparlanınca seri yaparız. Taraftarlarımıza da çok güveniyoruz. Onların desteğiyle Fenerbahçe derbisini de kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak.

D Grubu'nda mücadele eden ve formalite maçına çıkacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Belçika takımı Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe'de oynanacak mücadele 30 Kasım Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve milli futbolcu Cenk Tosun, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Club Brugge maçını kazanmak için oynayacağız"

Rıza Çalımbay sözlerine şu şekilde başladı:

Club Brugge maçını kazanmak için oynayacağız. Keşke iddiamız devam etseydi, çok daha güzel şeyler olabilirdi. Yapacağımız tek şey kalan maçları kazanmak. Lig maçlarını kazandık, bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Club Brugge kolay bir takım değil, grubun iyisi. Kolay olmayacak. Türkiye için kalan iki maçı kazanmak istiyoruz.

"Tek aşamadığımız şey sakatlık"

Sakatlıkları aşamadığını söyleyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

Çok fazla söylemek istemiyorum ama 9-10 sakatımız var. Bu maçtan sonra Ankaragücü ve Fenerbahçe maçları var. Bu kadar sakat varken, yarınki maçta bazı arkadaşları oynatmayacağız. Bunun için üzgünüm. Bizim kadro iyi ama bizi mahveden şey sakatlıklar. Yarın stoper yok, sol bek yok. Bunun için değişik bir takımla çıkmak durumundayız. Eksik olsak bile mağlubiyet için değil galibiyet için çıkıyoruz. Belli arkadaşların bazılarını oynatmak istemiyorum. Korkuyorum, tekrar başka sakatlıklar olabilir. Basın toplantısına gelirken bile doktor arkadaş sakatlık haberi verdi. Tek aşamadığımız şey sakatlık, onun dışında sorun yok. Çok iyi oyuncularımız var.

"Ben bu kadar sakatlık görmedim, ilk defa yaşıyorum"

Bu kadar sakatlığı hiçbir zaman görmediğini belirten Rıza Çalımbay, şu sözleri sarf etti:

7-8 futbolcunun sakatlığı aynı yerden, bu bizden önce olan bir şey. Ben bu kadar sakatlık görmedim, ilk defa yaşıyorum. Nedeni ne, tam bilmiyorum. Ama bizden önce olan bir şey, tam bir şey diyemiyorum. Hocaları suçlayacak değilim. Aşırı yüklenme olabilir. Rachid Ghezzal, Başakşehir maçına girdi 5 dakika sonra çıktı. Yarın maç var, bunları söylediğimizde insanlar mazeret sunduğumuzu düşünüyor. Altyapıdan oyuncu aldık, keşke daha da olsa ve alsak. Necip Uysal ve Omar Colley sağlam ama ecip cezalı. Umur Meraş listede yok, sol bek yazacak oyuncu yok. Bakhtiyor Zaynutdinov belki maskeyle oynayacak.

"Fenerbahçe derbisini kazanacağımızı düşünüyorum"

Fenerbahçe derbisini kazanacaklarını ifade eden Çalımbay, şunları dedi:

Takım toparlanınca seri yaparız. Taraftarlarımıza da çok güveniyoruz. Onların desteğiyle Fenerbahçe derbisini de kazanacağımızı düşünüyorum.

"Amartey biraz iyileşmişti ama az önce haberi geldi, kasığında problemi varmış"

Daniel Amartey'in son durumu hakkında bilgi veren deneyimli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

Daniel Amartey biraz iyileşmişti ama az önce haberi geldi, kasığında problemi varmış. Genç oyuncuları bu tip maçlarda oynatmak riskli olabilir ama umarım bu şansları iyi değerlendirirler.

"Geldiğimizde oyuncuların yüzleri gülmüyordu"

Rıza Çalımbay, sözlerini şu şekilde noktaladı:

Geldiğimizde oyuncuların yüzleri gülmüyordu. Antrenmana kafaları yerde geliyorlardı. Bu durumu toparladık. Oynadığımız 3 maçta esas kazandığımız şey, futbolcuların özgüveni oldu. İki hafta sonra çok daha iyi yerlere gelecekler. Sakatlıkları aştığımız zaman daha iyi olacak. Ancak zaman da yok, sürekli maç var. Bu süreçte sakatlar iyileşirse, daha da iyi olacağız. Bu öz güven daha da yukarı çıkacak. Burası Beşiktaş! Başkan gider, antrenör gider, futbolcu gider ama hedef daima şampiyonluktur. Ankaragücü maçı zor bir maç, eğer sakatlarımız iyileşirse güzel bir sonuçla dönmek için elimizden geleni yapacağız.

"Milli takım arasında çok iyi çalıştık"

Golcü futbolcu Cenk Tosun ise şu açıklamayı yaptı:

İddiamızı devam ettirmek isterdik ama yarın yine taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. 2 maçtır galip geliyoruz, bunu devam ettirmek istiyoruz. Milli takım arasında çok iyi çalıştık. Bize yaradı diyebilirim. Takım içindeki konsantrasyon gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Bunu son 2 maçta gösterdiğimizi düşünüyorum.

"Rıza Hoca, herkesin çok saygı duyduğu bir isim"

Rıza Çalımbay'a övgülerde bulunan milli futbolcu şunları dedi: