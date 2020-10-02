Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi kuralarını değerlendirdi ve gruptan çıkacaklarını kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonunun grupları belli oldu. Turnuvadaki tek temsilcimiz Sivasspor, I Grubu'nda Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv ile eşleşti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beIN Sports'a verdiği demeçte kura çekimini değerlendirdi.

Hedefinin Avrupa'da başarı kazanmak olduğunu dile getiren Çalımbay, gruptan çıkacaklarını ifade etti.

"MAÇLARIN HİÇBİRİ KOLAY OLMAYACAK"

''Diğer gruplara baktığınız zaman bizim grup iyi gözüküyor. İnşallah oradan çıkacağız. Yine de kolay değil. Villarreal'i zaten saymıyorum, hepsi zor takımlar. Biz de ona göre tedbirimizi alacağız. Kadromuzu Avrupa'yı düşünerek kurduk. Bu milli arayı da iyi değerlendirdikten sonra o gruptan çıkacağız. Hiçbiri kolay maçlar olmayacak, zor maçlar olacak. Benim tek korkum sakatlıkların olması. Bunun dışında hiçbir şeyden korkmuyorum. Hazırlık maçlarında Avrupa'nın önemli takımlarıyla da oynadık. Türk takımları artık Avrupa'da korkarak oynamıyor, yenmek için oynuyor. Galatasaray yenildi ama çok iyi oynadığı yerler de oldu. Biz de elimizden geleni yapacağız.''

"HEM KENDİMİZ HEM ÜLKEMİZ İÇİN OYNAYACAĞIZ"

''Denizlispor'u çalıştırırken de zor takımlarla eşleşmiştik, hepsini eledik. En son Porto'ya elenmiştik. Beşiktaş'ta da Vaduz'u, Malmö'yü elemiştik. Şimdi de Sivasspor'u gruptan çıkaracağız inşallah. Ülke puanı baskı yaratmıyor, tam tersine daha da hırslandırıyor. Her şeyin bizim elimizde olması güzel bir şey. Hem kendimiz için hem de ülkemiz için maçları oynayacağız. Benim hedeflerimden biri Avrupa'da başarılı olmak. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Yeni futbolcular aldık. En kısa sürede uyum sürecini atlatacağız. Avrupa'da isimleri olan futbolculara sahibiz. İyi şeyler yapacağız, yürekten inanıyorum. İnşallah bu gruptan çıkacağız.''

"AVRUPA'DA FARKLI KADRO ÇIKARMAYACAĞIM"

''Bizde ayrım falan yok. Hem lig hem de Avrupa kupaları... Bu sene zor bir lig. Sıkıştırılmış bir lig olduğu için futbolcuların da alışık olması gerekiyor. Avrupa'ya ayrı, Türkiye'ye ayrı bir takım gibi düşüncem yok. Biz Denizlispor'dayken iç sahada 0-0 berabere kaldık, yönetimden bana bir teklif geldi. Zaten eleneceğiz, takımı götürmeyelim dediler. Ancak ben bunu reddettim, gidip 1-0 yendik ve eledik. Avrupa bizim için çok önemli. Bu sezon buraya gelen yabancı futbolcuların gelme nedenlerinden biri de Sivasspor'un Avrupa kupasında olmasıydı.''